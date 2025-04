25 Aprile, dal Bresciano alla Bergamasca: diversi Comuni cancellano i cortei

L'Anpi di Romano di Lombardia: "Si potrà impedire alla banda di suonare 'Bella ciao' ma non ai cittadini di cantarla" - "Esprimo profonda amarezza, disappunto e dispiacere. Leggo le disposizioni come una forzatura intenta a silenziare la celebrazione del 25 Aprile per sminuirne la grandezza e il significato di festa popolare per una conquistata libertà ed esercizio di democrazia, che nulla ha d'impedimento al cordoglio per la scomparsa di un Pontefice che sentivamo vicino ai valori della Resistenza", ha dichiarato il presidente dell'Anpi locale Walter Torioni. "Si potrà impedire alla banda di suonare 'Bella ciao' ma non ai cittadini di cantarla", ha sottolineato l'Anpi.