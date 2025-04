Striscioni ad Ascoli Piceno contro una fornaia antifascista, Schlein: "Inaccettabili"

La polemica - Roiti, conosciuta a livello internazionale per i suoi prodotti, attende ogni anno la ricorrenza della Liberazione e appende fuori dal suo panificio uno striscione con su scritto: "25 Aprile buono come il pane bello come l'antifascismo". Questa volta, però, non è andata come sempre: lei stessa ha denunciato, telecamera alla mano, di essere stata visitata per due volte dalle forze dell'ordine per "accertamenti" e di essere stata chiamata a identificarsi. Il fatto ha suscitato un'ondata di indignazione e di solidarietà. A partire dalla senatrice di Avs Ilaria Cucchi che ha annunciato un'interrogazione al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.