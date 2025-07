Indossò a Predappio la t-shirt "Auschwitzland", militante di destra di nuovo assolta

La prima assoluzione - Per Ticchi, assistita dal marito, l'avvocato Daniele D'Urso, si tratta della seconda assoluzione da parte del Tribunale di Forlì. "La prima volta era stata assolta per la violazione della legge Mancino", spiega il legale. Il pm, allora, aveva chiesto una condanna a 9 mesi e 600 euro di multa. "Poi dopo il ricorso della Procura di Forlì, la Cassazione annullò senza rinvio la sentenza di assoluzione", perché il fatto era diverso da come contestato dal pm. Non quindi in violazione della legge Mancino, ma dell'articolo 604 bis.