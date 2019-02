T-shirt "Auschwitzland", Selene Ticchi condannata a pagare 9mila euro

Una multa di 9.050 euro per aver indossato la maglietta con la scritta "Auschwitzland" alla commemorazione, lo scorso ottobre a Predappio, della marcia su Roma. E' quanto deciso dal tribunale di Forlì per Selene Ticchi, la militante di Forza Nuova già sospesa dal partito di estrema destra. Il decreto penale prevedeva, in realtà, una condanna a quattro mesi di reclusione, convertita poi in sanzione pecuniaria.