A Predappio con t-shirt Auschwitzland, polemica su militante di Forza Nuova

Una maglietta nera con su scritto "Auschwitzland" con logo e caratteri che richiamano la Disney ma al posto del castello fiabesco c'è il campo doi concentramento. Così Selene Ticchi, militante di Forza Nuova, ex candidata a sindaco di Budrio (Bologna) per la lista neofascista "Aurora italiana", si è presentata alla manifestazione (organizzata anche da lei) per l'anniversario della marcia su Roma a Predappio (Forlì-Cesena), paese natale di Mussolini. Una scelta che ha scatenato ira e indignazione in rete, fino ad approdare, come caso politico, direttamente in Parlamento.