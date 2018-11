Forlì, maglietta shock con la scritta Auschwitzland: indagata l'attivista di Forza Nuova

Il procuratore: "Fatto grave, non è una leggerezza" - "Si tratta di un fatto molto grave, che non può essere giustificato come una leggerezza o un eccesso di goliardia - ha detto il procuratore Maria Teresa Cameli -. I fatti della seconda guerra mondiale, e in particolare dello sterminio degli ebrei, grondano sangue e debbono sempre e solo suscitare rispetto e commozione". Il 28 ottobre, l'attivista era stata fotografata e filmata con addosso quella t-shirt.



Il procuratore non ha chiarito quali siano le ipotesi di reato contestate alla Ticchi. L'Anpi aveva nei giorni scorsi presentato una denuncia-querela nei confronti di tutti i partecipanti alla manifestazione e della stessa Ticchi, dicendo che la marcia "ha rappresentato l'occasione per una rievocazione criminale del fascismo: dalle divise al saluto romano, è stato tutto un celebrare il ventennio, in spregio della barbarie che esso ha rappresentato".