Indossò la maglietta di "Auschwitzland", querelata dal museo di Auschwitz

"Denunceremo la Ticchi anche in Italia", ha detto il deputato Pd Emanuele Fiano in visita a Auschwitz con una delegazione parlamentare. "Ho già detto che quella maglietta è disgustosa e chi l'ha indossata ha compiuto una provocazione inaccettabile", ha aggiunto il parlamentare di origine ebraica. La Ticchi ha indossato la t-shirt finita al centro delle polemiche durante la rievocazione della Marcia su Roma.



Intanto l'Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti ha invitato tutti i suoi associati a denunciare alla Procura di Forlì. Per semplificare le procedure l'Aned ha preparato un modello precompilato, al quale vanno aggiunti soltanto i dati personali e deve essere allegata la fotocopia della carta d'identità e una foto che attesta il reato.