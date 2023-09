Assolta per la t-shirt Auschwitzland, la Cassazione annulla il processo

Per i supremi giudici è stato contestato il reato sbagliato: doveva essere non incitazione alla discriminazione ma apologia della Shoah

A riportare la notizia è il Resto del Carlino, spiegando che secondo la Suprema Corte il fatto è diverso da come contestato dalla Procura di Forlì (che aveva fatto ricorso direttamente in Cassazione) e dai giudici di primo grado. Indossare quella maglietta, infatti, secondo i supremi giudici non costituì una incitazione alla discriminazione tramite ostentazione di simboli particolari, ma un incitamento fondato sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah, come da ultimo comma dell'articolo 604 bis del codice penale.

Ora, con l'annullamento senza rinvio, la Procura di Forlì, competente per territorio, dovrà decidere se riaprire o meno un fascicolo e procedere di nuovo con altre accuse.