Strage di Bologna, "Fioravanti e Mambro innocenti": bufera su De Angelis

Solo tre giorni prima il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel 43esimo anniversario dell'attentato del 2 agosto 1980 che provocò 85 vittime e 200 feriti, aveva sottolineato nel messaggio alla città che "la matrice neofascista della strage è stata accertata nei processi e sono venute alla luce coperture e ignobili depistaggi".

Cosa ha detto De Angelis

"Che non c'entrano Fioravanti, Mambro e Ciavardini", prosegue De Angelis, in realtà "lo sanno tutti: giornalisti, magistrati e cariche istituzionali. E se io dico la verità, mentre loro, ahimè, mentono. Ma come i martiri cristiani io non accetterò mai di rinnegare la verità per salvarmi dai leoni. Posso dimostrare a chiunque abbia un'intelligenza media e un minimo di onestà intellettuale che Fioravanti, Mambro e Ciavardini non c'entrano nulla con la strage. Dire chi è responsabile non spetta a me, anche se ritengo di avere le idee chiarissime in merito nonché su chi, da più di 40 anni, sia responsabile dei depistaggi. Mi limito a dire che chi, ogni anno e con toni da crociata, grida al sacrilegio se qualcuno chiede approfondimenti sulla questione ha sicuramente qualcosa da nascondere".