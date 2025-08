Strage di Bologna, la commemorazione a 45 anni dalla tragedia | Politici e cittadini in piazza, Mattarella: "Disumana eversione neofascista"

La manifestazione quest'anno, per via dei lavori del tram in via indipendenza, ha seguito un percorso differente rispetto alla tradizione. Da via Ugo Bassi è passata in via Marconi e via Amendola per terminare in stazione, dove si sono tenuti i discorsi ufficiali per ricordare le vittime della strage e il triplice fischio del treno alle 10:25, orario dell'esplosione della bomba.