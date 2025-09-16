Stezzano (Bergamo), cliente insegue sospetto truffatore di un supermercato: travolto in auto

Un 55enne combatte tra la vita e la morte dopo aver tentato di bloccare un sospetto truffatore che avrebbe raggirato la cassiera di un supermercato, a Stezzano (Bergamo), sottraendo 40 euro in più di resto. L'uomo che era in fila alla cassa, nel tentativo di bloccarlo, lo ha inseguito fino al parcheggio. Il criminale però è riuscito a salire sulla macchina e a partire a tutto gas. Per il cliente non c'è stato nulla da fare: è stato centrato ed è finito sul tettuccio della vettura, rimanendovi per 50 metri fino alla rovinosa caduta, nella quale ha sbattuto la testa. Il sospettato è riuscito a fuggire e ora è caccia all'uomo. Sul caso indagano i carabinieri.

