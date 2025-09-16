Logo Tgcom24
Cronaca
55enne ricoverato in gravi condizioni

Stezzano (Bergamo), cliente insegue sospetto truffatore di un supermercato: travolto in auto

Il criminale, che avrebbe sottratto 40 euro in più di resto alla cassiera, è riuscito a fuggire e ora è caccia all'uomo

16 Set 2025 - 09:21
© Ansa

© Ansa

Un 55enne combatte tra la vita e la morte dopo aver tentato di bloccare un sospetto truffatore che avrebbe raggirato la cassiera di un supermercato, a Stezzano (Bergamo), sottraendo 40 euro in più di resto. L'uomo che era in fila alla cassa, nel tentativo di bloccarlo, lo ha inseguito fino al parcheggio. Il criminale però è riuscito a salire sulla macchina e a partire a tutto gas. Per il cliente non c'è stato nulla da fare: è stato centrato ed è finito sul tettuccio della vettura, rimanendovi per 50 metri fino alla rovinosa caduta, nella quale ha sbattuto la testa. Il sospettato è riuscito a fuggire e ora è caccia all'uomo. Sul caso indagano i carabinieri.

La dinamica

 E' accaduto lunedì, dopo le 19:30. Il truffatore, ormai tra gli ultimi clienti, con una mossa abile e approfittando di un momento di distrazione della dipendente, sarebbe riuscito a prendere 40 euro di resto in più dalla cassa. La dipendente del punto vendita, accortasi della truffa, ha iniziato a urlare, attirando l'attenzione dell'altro cliente presente in quel momento, un 55enne della zona che si è subito lanciato all'inseguimento.

Il ricovero in ospedale

 Dopo essere stato investito, l'uomo è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Papa Giovanni XXIII a Bergamo: le sue condizioni sono apparse subito molto gravi a causa di alcune ferite alla testa e di un trauma cranico. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per rintracciare l'autore del raggiro, ancora a piede libero.
 

