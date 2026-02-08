Sparatoria a Milano, è morto in ospedale il 30enne cinese ferito dalla polizia

L'uomo era un volto conosciuto alle forze dell'ordine. Nei giorni precedenti, era stato bloccato per accertamenti dalla Polfer e poi rilasciato in più occasioni. Prima il 30 gennaio mentre si aggirava con delle pietre proprio a Rogoredo, poi il giorno successivo per aver usato dei manici di scopa per minacciare una guardia giurata in stazione centrale e infine, il primo febbraio, per aver cercato di rubare un cacciavite in un cantiere della sempre della stazione centrale, salvo però restituirlo subito. Il 31 gennaio gli agenti lo avevano anche fatto ricoverare in psichiatria, perché oltre alle molestie e agli atteggiamenti sconnessi, si picchiava la testa dicendo che gli faceva male. Ma era stato dimesso poche ore dopo. Nei giorni scorsi l'agente che ha sparato e colpito il 30enne alla testa e a un braccio, è stato iscritto a garanzia come atto dovuto per gli accertamenti.