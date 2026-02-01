Sparatoria a Milano, 25enne apre il fuoco contro la polizia e viene colpito: è gravissimo

Ha aggredito una guardia giurata, colpendola in testa con un bastone e rubando la pistola dalla fondina. Poi, fuggendo da lì, ha incrociato una pattuglia della polizia e ha aperto il fuoco. Gli agenti hanno risposto colpendo il giovane e ferendolo gravemente. È accaduto nel primo pomeriggio di domenica 1 febbraio in piazza Mistral, in zona Rogoredo a Milano. Il giovane è ricoverato in pericolo di vita. A pochi metri da lì, lunedì 26 gennaio un agente della polizia ha ucciso un 28enne, noto pusher della zona, dopo che questi gli aveva puntato contro da una trentina di metri una replica perfetta e caricata a salve di una pistola.