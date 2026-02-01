Sparatoria a Milano, la famiglia dell'uomo: "Ha problemi psicologici"

Lius Wenhan, moglie di Liu Bowen, ha aggiunto che il marito aveva lasciato la Cina alla volta dell'Italia per offrire a lei e ai loro due figli una vita migliore. "Mio marito Liu Bowen lavorava a Milano, quando alla fine gli sono stati rubati sia i soldi che il telefono. L'enorme paura, il senso di impotenza e la disperazione di essere solo e senza aiuto in un Paese straniero hanno fatto crollare del tutto la sua salute mentale, già provata da un'enorme pressione, portandolo a una grave depressione", si legge nel post. "Era partito per darci una vita migliore. Prima di partire, sorrideva e prometteva ai bambini che sarebbe tornato per il Capodanno cinese con dei regali. Ora, invece, a causa del suo crollo psicologico, è scomparso e vaga da solo per le strade di Milano. Non sappiamo nemmeno se sia al sicuro. Imploriamo gli amici cinesi a Milano e dintorni, in Italia, se lo vedete per favore avvicinatevi e parlate con lui", ha concluso la moglie dell'uomo.