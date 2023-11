La sorella di Giulia Cecchettin posta una foto in bianco e nero: "Rest In Power. I love you"

Persa la speranza di ritrovare in vita la sorella Giulia, Elena Cecchettin ha postato una foto in bianco e nero e la frase in inglese "Rest In Power.

I love you". Poche parole per il drammatico addio sui social. Nell'immagine sul suo profilo Instagram, le due sorelle sorridono scattandosi un selfie allo specchio. Il corpo di Giulia Cecchettin è stato ritrovato vicino al lago di Barcis, in provincia di Pordenone.