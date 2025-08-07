Simona Cinà, l'autopsia rivela: è morta per annegamento

L'autopsia effettuata sul corpo della giovane non ha evidenziato problematiche cardiache che possano aver causato un malore improvviso. L'ipotesi più accreditata, allo stato attuale, è quella dell'annegamento. Esclusi anche infarto o patologie congenite silenti. Nei polmoni è stata ritrovata dell'acqua. Non è chiaro, però, se sia finita sott'acqua e sia affogata dopo aver avuto un malore per cause naturali o se a provocarlo sia stata l'assunzione involontaria di droga o alcol. Per accertalo sarà necessario attendere gli esiti degli esami tossicologici. Gli accertamenti dei medici legali proseguono per determinare con maggiore precisione le circostanze del decesso, incluso l'orario esatto, ancora non chiarito ufficialmente.