Trapani, bagnanti alla mamma vu cumprà: "Lascia con noi tua figlia e vai a lavorare tranquilla"

Arriva da Trapani una bella storia d'estate, degna della penna di Edmondo De Amicis. Una vu cumprà si aggira sotto gli ombrelloni tentando di vendere la merce che porta nella cesta poggiata sulla testa. Sulla schiena, legata ben salda con una fascia, ha la sua bimba, di circa tre anni. Da ore le due sono sotto il sole. Una bagnante nota la scena e si avvicina per offrire un po' di frutta e di sollievo. Ma non è sola: altre villeggianti fermano l'ambulante per proporle di lasciare sua figlia con i loro bimbi. "Vai a lavorare tranquilla, a lei pensiamo noi", è stato l'invito ben accetto dalla venditrice. Così, prosegue il racconto in un lungo post su Facebook, la piccola ha giocato e pranzato con i suoi coetanei e sua madre ha potuto continuare a guadagnarsi la sua giornata lungo la spiaggia. Un gesto di solidarietà che in poche ore ha fatto il giro del Web.