Maltempo a Catania, il bilancio dei medici-eroi dell'ospedale sommerso: sei parti e otto interventi urgenti

Nelle ore più drammatiche di Catania alle prese con il violento nubifragio, all'ospedale Garibaldi venivano alla luce 6 nuovi nati. E con otto interventi chirurgici urgenti altrettanti pazienti non hanno perso la vita. Non si è così mai totalmente fermata l'attività di cura e soccorso all'ospedale Garibaldi- Nesima, nonostante i danni subiti e anche le difficoltà di accesso al nosocomio, legate all'allagamento di Via Palermo. I sanitari della struttura non si sono risparmiati e a loro è andato anche il plauso del presidente Musumeci, in visita durante il graduale ritorno alla normalità nei reparti.