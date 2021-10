Alluvione a Catania, la solidarietà vip: dalla Leone alla Ferragni

La ex Miss Italia si vuole rendere utile per il suo paese e scrive: “Il mio abbraccio più grande ai familiari delle vittime. Vorremmo sapere se e come possiamo aiutare… intanto esprimo vicinanza alla mia amata città”.

Chiara Ferragni ha parenti nel Catanese e sui social dedica un messaggio alla città colpita dall’alluvione: “La mia famiglia materna è proprio di lì e vedere queste immagini fa male al cuore”. Sfoglia la gallery e leggi i messaggi di solidarietà dei vip…