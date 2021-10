La perturbazione che ha provocato disastri a Catania resta un pericolo: il capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, in visita nella città etnea, ha infatti messo in guardia per possibili nuovi forti nubifragi. Il miglioramento, infatti, "potrebbe durare oggi e parte di domani", ma "ci attendiamo da giovedì/venerdì un peggioramento sensibile. L'orario non sono in grado di dirlo". Il governo regionale delibera lo stato di emergenza.