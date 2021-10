Maltempo in Sicilia, parte il derby di solidarietà: i calciatori del Palermo volontari a Catania

Dopo il maltempo che negli ultimi giorni si è abbattuto su Catania, è immediatamente partito il derby della solidarietà. Come documentato nel reportage di Ismaele La Vardera per "Le Iene", i calciatori di Palermo e Catania hanno messo da parte la loro storica rivalità per scendere in campo e dare un sostegno concreto alla città che in questi giorni è stata brutalmente colpita dal maltempo.

L’inviato del programma di Italia 1 ha organizzato un incontro tra le due squadre per offrire un aiuto agli sfollati: ad accogliere una delegazione di calciatori e dirigenti del Palermo che hanno raggiunto Catania, anche il sindaco Salvo Pogliese. Così, i calciatori delle due squadre si sono messi subito al lavoro per dare una mano agli operatori ecologici e alla Protezione civile nel palazzetto che accoglie i senza tetto.