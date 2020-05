Cuginetti travolti dal Suv, la rabbia dei genitori: “Noi siamo stati condannati a vita e lui a soli nove anni"

Di quella terribile sera dell’11 luglio dell’anno scorso ricordano ogni attimo tanto che il padre di Alessio dichiara: “Se l’autista avesse tardato di cinque minuti, i bambini sarebbero stati al sicuro. Mio figlio mi aveva appena chiesto di aprirgli la porta per tornare in casa. Lui è piombato come un missile sui bambini”. Una terribile consapevolezza rimarcata subito dalla madre: “Solo noi sappiamo in che stato erano i nostri figli quella sera”.