Cuginetti travolti dal Suv a Ragusa, il padre di Alessio: "Chiediamo giustizia"

"Chiediamo giustizia. Una persona drogata e ubriaca non può salire in macchina e arrivare nella stradina a oltre cento chilometri all'ora". Queste le parole di Alessandro in collegamento a "Pomeriggio Cinque". Suo figlio Alessio è stato travolto e ucciso da un'auto con il cuginetto Simone lo scorso 11 luglio per le strade di Vittoria, in provincia di Ragusa, mentre i due giocavano in strada, davanti casa.



L’autista del Suv è risultato positivo ai test antidroga. "Ha ucciso mio nipote e mio figlio davanti ai miei occhi – continua il genitore – ha fatto i bambini a pezzi quello che ho visto io non potrò mai dimenticarlo. Chiediamo che cambino le leggi e spero che le istituzioni ci aiutino".