Uccise due cuginetti travolgendoli con il Suv: condannato a 9 anni

Il gup di Ragusa ha condannato a nove anni di carcere Rosario Greco , l'uomo che l'11 luglio dell'anno scorso, alla guida del suo Suv , travolse e uccise i due cuginetti Alessio e Simone D'Alessio mentre giocavano davanti all'uscio di casa. Il pm Fabio D'Anna aveva chiesto 10 anni. Il risarcimento per il comune di Vittoria , che si era costituito parte civile, avverrà invece in separata sede con un nuovo giudizio civile.

L'accusa Greco al momento della sentenza non era in aula, dove erano presenti invece i genitori dei due bambini Alessio e Simone D'Antonio e gli zii. L'imputato era accusato di omicidio stradale plurimo aggravato dall'alterazione psicofisica dovuta all'utilizzo di sostanze alcoliche e stupefacenti.

Riduzione della pena con il rito abbreviato L'uomo per aver scelto il rito abbreviato ha potuto contare su una riduzione della pena. Il gup Ivano Infarinato è partito da una condanna di 13 anni e sei mesi per poi arrivare alla sentenza finale di nove anni.

I genitori: "Chiediamo una giustizia più appropriata" I genitori di Alessio e Simone D'Antonio, alla vigilia della sentenza, avevano scritto per chiedere una giustizia appropriata al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede che, qualche giorno dopo i fatti, si recò in visita da loro promettendo una legge che avrebbe portato il nome dei due ragazzi e che avrebbe previsto pene più dure e severe per i responsabili degli omicidi stradali.

"Come sia possibile che, per un duplice omicidio stradale, il pm proponga la condanna a soli 10 anni senza considerare le aggravanti riconosciute dalla perizia sull'uomo che era alla guida del Suv?", si chiedevano. "Vale tanto la vita dei nostri bambini? - avevano proseguito genitori - E quale aiuto possiamo chiedere per avere una giustizia più appropriata per i nostri figli?".