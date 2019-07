Ragusa, cuginetti travolti da un Suv: aperta un'inchiesta sui tempi d'intervento dei soccorsi

Alla guida del Suv che ha travolto i cuginetti c'era Rosario Greco, 37 anni con precedenti per armi e droga, figlio del "re" degli imballaggi del mercato di Vittoria. Guidava, secondo gli investigatori, con un tasso alcolemico quattro volte superiore a quello consentito. E per questo non ha saputo controllare l'auto, dopo un sorpasso azzardato, nel tratto in cui la strada diventa uno stretto budello.



L'interrogatorio di garanzia di Greco è previsto per lunedì in carcere. Il 37enne è accusato di omicidio stradale aggravato, di omissione di soccorso e di guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Pesante i capi di accusa a carico del figlio del "re" degli imballaggi di Vittoria, non nuovo a certe scorribande in città rimaste impunite