Andrea Bonafede arrestato, prestò l'identità a Matteo Messina Denaro

Pm temevano la fuga e l'inquinamento delle prove Dopo averlo indagato per associazione mafiosa e favoreggiamento aggravato nei giorni scorsi, il pool di magistrati della Dda coordinati dal procuratore di Palermo Maurizio de Lucia e dall'aggiunto Paolo Guido hanno chiesto e ottenuto dal gip la misura cautelare, per il pericolo di inquinamento delle prove e il pericolo di fuga.

Bonafede acquistava case e auto per il boss Non solo i documenti necessari per andare in giro e ottenere le cure mediche, Bonafede per gli inquirenti era l'alter ego di Matteo Messina Denaro. Il geometra (qui il suo vero volto) ha acquistato - per sua stessa ammissione - la casa di Campobello di Mazara in cui Messina Denaro ha trascorso l'ultimo periodo della latitanza, gli ha dato il bancomat permettendogli di fare delle spese, gli ha fatto comprare la Giulietta sulla quale viaggiava.

La macchina, acquistata un anno fa personalmente dal padrino in una concessionaria di Palermo, formalmente era intestata alla madre di Bonafede. E sempre alla madre del geometra, una disabile di 87 anni, era intestata la Fiat 500 data in permuta per l'acquisto della Giulietta. Andrea Bonafede aveva tenuto nascosto questa seconda vita a tutta la famiglia, che ora lo rinnega. La sua compagna, una volta saputo cosa faceva per Messina Denaro, lo ha lasciato ma in parte lo giustificava: "Come faceva a dirgli di no?".

Il concessionario auto: "Non ha pagato in contanti" E proprio in merito all'acquisto delle vetture gli inquirenti hanno voluto ascoltare il titolare della concessionaria di Palermo dalla quale il boss Matteo Messina Denaro, un anno fa, comprò la Giulietta con la quale si spostava abitualmente durante la latitanza. Il commerciante, viste le foto del capomafia sui media e riconosciuto il volto dell'acquirente, ha confermato che la macchina fu acquistata personalmente dal padrino. I 10mila euro di differenza tra la permuta della Fiat 500 e la nuova auto non sarebbero stati versati in contanti ma "con metodi tracciati come previsto dalla legge", ha detto il rivenditore intervistato dalla Rai.