Matteo Messina Denaro, la compagna di Andrea Bonafede: "Io non sapevo nulla, ma lui come faceva a dirgli di no?"

In una intervista al Corriere della Sera, Rosa Leone incredula, spaventata, ancora sotto shock dal giorno dell’arresto del boss di Cosa nostra, che lunedì a Palermo aveva in tasca la carta d’identità dell’uomo che era convinta di conoscere, dice: "Mi è esplosa una bomba in casa, io non mi ero accorta di nulla, Andrea mi ha nascosto tutto. La nostra vita è distrutta, è tutto finito. Anche se io l’amo ancora tantissimo".

"Andrea - prosegue la donna - mi ha detto che loro due si conoscono da quando erano ragazzi. Infondo lo capisco, mi metto nei suoi panni: come faceva a dire di no a Matteo Messina Denaro? Credo che anch’io avrei fatto così se mi fosse capitato, anch’io per paura avrei ceduto a un boss di quel calibro la mia carta d’identità. Tutti secondo me al suo posto l’avremmo fatto".