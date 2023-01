Messina Denaro, il legale della figlia: "Non ha mai rinnegato il padre"

La figlia naturale di Matteo Messina Denaro, Lorenza Alagna, non lo ha mai rinnegato.

A riferirlo il suo legale, Franco Lo Sciuto, che ha smentito categoricamente le "affermazioni false" circolate fino a questo momento: "Lorenza Alagna non ha mai rilasciato alcuna dichiarazione che potesse dimostrare la volontà di rinnegare ogni contatto con il padre in seguito all'arresto". Poi ha aggiunto "una doverosa precisazione": il superboss non avrebbe avuto mai contatti con la figlia "fin dalla nascita".