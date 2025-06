Sicilia, il Bayesian è stato riportato a galla a 10 mesi dal naufragio

A dieci mesi dal naufragio il Bayesian è riemerso dalle acque di Porticello, in Sicilia, dove era affondato il 19 agosto. Il veliero è stato sollevato dai fondali, a una profondità di 49 metri, e riportato a galla dalle gru Hebo per consentire la messa in sicurezza delle imbracature. Lo scafo è riemerso e si trova ora a pelo d'acqua tra le due gru. Dalla Capitaneria di Porto confermano che le operazioni di recupero totale dell'imbarcazione, con lo svuotamento del relitto dall'acqua, saranno effettuate sabato mattina e inizieranno alle prime luci dell'alba.