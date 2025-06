Bayesian, il recupero del relitto è previsto per il 26 giugno

Il Bayesian è affondato il 19 agosto scorso nelle acque di Porticello in cui morirono 7 persone, tra cui il magnate britannico Mike Lynch. Tre gli iscritti nel registro degli indagati per omicidio colposo: il comandante James Cutfield, l’ufficiale di macchina Tim Parker Eaton e il marinaio di guardia la notte del naufragio, Matthew Griffith.

Le operazioni di recupero hanno subito delle modifiche dopo la morte, il 9 maggio scorso, del sub olandese Rob Cornelis Huijben, in seguito all’esplosione di una sacca di idrogeno sott'acqua, durante i lavori durante il taglio della cerniera che lega il boma del veliero all’albero di 72 metri. A innescare l’esplosione la fiamma ossidrica utilizzata per il taglio. Da qui l’esigenza di cambiare il piano di intervento che probabilmente prevede nuovi interventi. I lavori sono proseguiti a rilento, col solo uso dei Rov, robot guidati a distanza.