"Aiuto, c'è un serpente nel water": si muovono pompieri e carabinieri, ma era tutta una bufala | La foto creata con l'Ia da un bambino di 9 anni

Gli accertamenti sono partiti dall'abitazione dell'amichetta dove il bambino si trovava a giocare e dove era stata scattata l'immagine. Una volta controllato il bagno, i carabinieri si sono recati nella casa in cui vive il bambino con la sua famiglia e hanno acquisito la foto direttamente dal cellulare con cui era stata scattata. È in quel momento che il piccolo ha ammesso che l'immagine era stata alterata digitalmente: il serpente all'interno del water era stato inserito con l'IA attraverso un'app. Era tutto uno scherzo, insomma. Come riporta il Corriere Adriatico, per i carabinieri la vicenda si è conclusa qui e non ci saranno conseguenze.