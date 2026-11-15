"Aiuto, c'è un serpente nel water": si muovono pompieri e carabinieri, ma era tutta una bufala | La foto creata con l'Ia da un bambino di 9 anni
L'immagine era diventata virale, facendo scattare l'allarme e le verifiche dei militari del Cites. Il piccolo ha poi ammesso di aver inserito un pitone reale nella fotografia con un'app di Intelligenza artificiale
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Aveva fatto il giro del Web la fotografia di un presunto serpente uscito da un water di Castelfidardo, in provincia di Ancona, nelle Marche. E aveva anche allarmato i carabinieri del Cites, reparto specializzato nella protezione delle specie esotiche, che sono andati alla ricerca di quello che sembrava un pitone reale. Ora, riporta il Corriere Adriatico, si è scoperto che in realtà l'immagine... era finta. Già, solo una burla. Ad opera di un bambino di 9 anni, che ha modificato la fotografia con un'app di Intelligenza artificiale.
La foto diventata virale, poi gli accertamenti del Cites
Tutto è partito 48 ore fa. Il bambino di 9 anni stava trascorrendo del tempo con una sua amichetta; si erano mascherati e truccati e aveva deciso di immortalare quei momenti con alcune foto scattate al cellulare. Una delle immagini però non aveva dato il risultato sperato. Il bambino si sarebbe quindi allontanato per raggiungere il bagno, spiegando che avrebbe provato a realizzare uno scatto migliore davanti allo specchio. Poco dopo sarebbe tornato mostrando la foto del presunto serpente, spiegando che aveva sentito uno strano rumore dal water e che si era accorto della presenza dell'animale.
Subito è scattato l'allarme. I vigili del fuoco hanno effettuato un sopralluogo nell'abitazione, ma il presunto serpente non c'era: si era quindi ipotizzato che il rettile fosse uscito dalla finestra del bagno lasciata aperta. Anche i carabinieri forestali del Cites hanno avviato una serie di verifiche per valutare possibili interventi per mettere in sicurezza il presunto pitone.
Gli accertamenti sono partiti dall'abitazione dell'amichetta dove il bambino si trovava a giocare e dove era stata scattata l'immagine. Una volta controllato il bagno, i carabinieri si sono recati nella casa in cui vive il bambino con la sua famiglia e hanno acquisito la foto direttamente dal cellulare con cui era stata scattata. È in quel momento che il piccolo ha ammesso che l'immagine era stata alterata digitalmente: il serpente all'interno del water era stato inserito con l'IA attraverso un'app. Era tutto uno scherzo, insomma. Come riporta il Corriere Adriatico, per i carabinieri la vicenda si è conclusa qui e non ci saranno conseguenze.