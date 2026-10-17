Perugia mobilitata per ritrovare Francesco, il cane con l'orologio

Il centro storico di Perugia si mobilita ancora una volta sul web per Francesco, il piccolo cane meticcio noto per portare un orologio su una zampa e, sembra, con la suoneria impostata all'ora di tornare a casa per mangiare. E' infatti scomparso da qualche giorno e una foto con tanto di appello per ritrovarlo è stata pubblicata sui canali social dello Sportello a 4 zampe della Provincia di Perugia. Il cane è stato avvistato a pranzo nel parcheggio dell'ospedale di Perugia distante diversi chilometri dal centro storico e dove il padrone era stato ricoverato per accertamenti e, poi, vicino un grande negozio di articoli sportivi, non vicino al nosocomio. Ma anche "in cima alla strada che da Lacugnano porta alla piscina", una deviazione lungo il percorso per tornare in centro.