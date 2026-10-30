Corvo, l'isola spegne le luci per proteggere un uccello

L’iniziativa, promossa dalla Società portoghese per lo studio degli uccelli (Spea) in collaborazione con il comune locale, ha visto la partecipazione totale e attiva dei pochi centinaia di residenti dell'isola. Allo scoccare del coprifuoco luminoso, i lampioni stradali sono stati disattivati, le auto sono rimaste ferme nei garage e i cittadini hanno oscurato le finestre di casa con tende spesse, lasciando che l'isola venisse completamente avvolta dall'oscurità dell'oceano Atlantico. Per gli abitanti di Corvo si tratta ormai di una tradizione che prosegue dal 1991 dato che l’85% della popolazione mondiale di questo particolare esemplare di uccello nidifica nelle cavità di scogliere e coste delle isole Azzorre.