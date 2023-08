Segre-Seymandi, parla il banchiere: "Tradimenti? Dire la verità non è violenza | Non ho diffuso io il video"

Una storia da cui imparare

"Ciò che ho imparato dalla signora Seymandi è l'importanza di comunicare. Cercherò di comunicare cose importanti (come la bonifica dall'amianto dell'ex grattacielo Rai che una mia società sta portando avanti nell'ambito di un progetto di riqualificazione urbanistica), più significative di questa storia da estate italiana, assolutamente da me non voluta né desiderata, trattandosi di informazione che pensavo potesse rimanere confinata a una quarantina di amici" ha aggiunto Segre. "Non pretendo assolutamente che chiunque la pensi come me. Anzi, per citare Evelyn Beatrice Hall (una donna e non Voltaire, come i più ritengono) 'disapprovo ciò che dici, ma difenderò con la vita il tuo diritto a dirlo'. Voglio solo aggiungere che il problema della parità di genere non mi appartiene. Mia mamma fu la prima presidente donna di una banca quotata in Italia. E mi ha insegnato che le persone si giudicano per le loro qualità, non per il loro sesso" ha concluso.