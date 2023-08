Torino, lasciata alla festa per le nozze: "Valuto di tutelarmi per vie legali"

Lei però non ci sta e preannuncia che la cosa potrebbe avere strascichi legali. "Adesso voglio riposarmi e stare con mia figlia. Non me l'aspettavo, ma devo andare avanti. Penserò anche se dovrò tutelarmi nelle sedi civili e penali. È stata una pagliacciata, diciamo la verità, le cose serie si risolvono in altro modo".

Non si placa il caso di Torino dove il banchiere Massimo Segre ha annullato le sue nozze rivelando pubblicamente, durante il party per il matrimonio, i tradimenti della sua (ormai ex fidanzata) Cristina Seymandi .

Dopo che il video col discorso di commiato del già fu promesso sposo, condito da accuse di tradimenti e bugie, è diventato virale, dopo il party per le nozze e il compleanno diventato un incubo, Cristina Seymandi, lasciata davanti a una platea di parenti e amici e al pubblico più vasto del web, trova le parole per commentare la scelta dell'ormai ex Massimo Segre.

"Massimo ha buttato tutto in piazza, una violenza oscena" "Ho ricevuto decine di chiamate, per tutto il giorno, ma non ho tempo di stare a parlare: esco di casa, vado al lavoro e torno a casa. C'è un'azienda da mandare avanti", ha dichiarato la donna in un'intervista al Corriere della Sera. "Sono senza parole", ha proseguito. "Ti lascio la libertà ha detto: una frase aberrante. Quel discorso è stato un gesto violento. Ci siamo voluti bene, tanto, e vivevamo come una famiglia io, lui e mia figlia. E invece, con quelle parole, ha fatto del male alle persone cui voglio bene. Una violenza molto pesante, alla quale sono seguiti commenti allucinanti sui social".

Intanto a Torino non si parla d'altro, sui social come nei bar. Nell'epoca in cui un fatto del tutto privato può diventare virale in meno di 24 ore, la storia di un uomo che alla festa pre-matrimoniale con gli amici, lascia ufficialmente la futura moglie accusandola di averlo tradito, ha trovato vita facile. E se poi i protagonisti sono due volti noti della "Torino bene", quella che conta e finisce sui giornali, e pure ricchi, lui finanziere di una nota famiglia torinese, e lei imprenditrice ed ex esponente dei Cinque Stelle, il tutto è ancora più facile. Una storia di tradimenti, giacché lo stesso Segre si dice, con tristezza tradito nel suo discorso, ma soprattutto, come dicono gli amici di entrambi, la "fine di una bellissima storia d'amore", che potrebbe però anche finire alle vie legali magari con la richiesta di un risarcimento danni.

La mancata sposa, dopo giorni si presume non facili, passa all'attacco: "A proposito di tradimenti, lui deve pensare a se stesso in primis". Poi si concede un commento sullo stile e un pensiero alla famiglia: "Penso che non sia stata una scena del suo ruolo in quanto come professionista le questioni private che coinvolgono anche figli e parenti non vanno gettate sulla pubblica piazza. Se n'è andato via senza lasciarmi parlare accompagnato da quattro bodyguard". E ancora: "Se c'era qualcosa che non andava, avremmo potuto discuterne insieme, avrebbe potuto coinvolgermi. Insomma, avrebbe potuto cercare un dialogo con me. Magari saremmo arrivati alle stesse conclusioni, ma in modo del tutto diverso".

"Una Caporetto dell'amore", ha scritto su Facebook Viviana Ferrero, ex vicepresidente del Consiglio Comunale di Torino, amica di entrambi ed ex esponente del Movimento 5 Stelle come Cristina. Per Alba Parietti, torinese anche lei, si è trattato di un gesto plateale di un uomo ferito in perfetto stile sabaudo: "riconosco lo stile falso cortese che in realtà non è falso e cortese", dice. Sui social intanto il video impazza con tanto di dibattito: chi tifa per lui, l'uomo che ha riscattato stuoli di innamorati traditi ("eroe", qualche maschio azzarda) e chi si schiera con lei sperando in vendette in tribunale.