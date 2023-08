Torino, lasciata al party per annunciare le nozze: il Garante per la Privacy apre un'istruttoria

Continua a far discutere il caso di Torino relativo alle rivelazioni del banchiere Massimo Segre, che, durante il party per annunciare le nozze, ha accusato pubblicamente la fidanzata (ormai ex) Cristina Seymandi di averlo tradito.

Il Garante per la Privacy, "in relazione alle notizie diffuse dalla stampa e al video della festa organizzata nel corso della quale un noto professionista ha rivelato dati e informazioni sulla vita privata della sua ex partner e di terzi, sta procedendo all'avvio di un'istruttoria per accertare eventuali responsabilità connesse alla violazione della vigente disciplina sulla privacy".