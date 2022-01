Scuola, Bianchi: "Sicuramente alla riapertura mancherà personale"

"Siamo preoccupati ma con regole chiare" - Il ministro Bianchi, dopo le tante polemiche e discussioni tra chi voleva il ritorno in presenza e chi riteneva più opportuna, visti gli elevati contagi, la Dad, ha voluto ribadire che "la scuola è pronta. Sicuramente siamo preoccupati, come tutti, ma abbiamo approvato come governo, all'unanimità, regole chiare precise e puntuali anche per quelle situazioni che richiedono la didattica a distanza ma il principio base è che lunedì si torna a scuola".

Personale carente - A proposito del personale, Bianchi ha detto che sicuramente ci saranno assenze e carenze. "Noi abbiamo dato 400 milioni per rinnovare e potenziare il personale proprio per l'emergenza legata al Covid. Si tratta di 35mila docenti e di altrettanto personale tecnico in più", ha spiegato.

Scelta della Campania "sbagliata e illegittima" - "Noi riteniamo la scelta" della Campania "sbagliata e illegittima. I nostri tecnici stanno trovando il modo di impugnare questa norma", ha spiegato Bianchi, parlando dell'ordinanza sulla scuola del presidente campano Vincenzo De Luca che ha stabilito lo stop alle lezioni in presenza per infanzia, primaria e media fino al 29 gennaio.