Scuola, Figliuolo: "Più test e tracciamento per la didattica in presenza"

Ansa

"E' emersa la chiara necessità di disporre ulteriori strategie operative finalizzate a massimizzare le attività di tracciamento e testing dei contatti in ambito scolastico". Lo ha detto il commissario per l'emergenza, Francesco Paolo Figliuolo, parlando del "maggior coinvolgimento attivo delle risorse sanitarie già presenti sul territorio come i pediatri di libera scelta e i medici di medicina generale".