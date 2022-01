Covid, in vigore il decreto con vaccino obbligatorio per over 50

Ansa

E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale ed è in vigore da oggi l'ultimo decreto legge anti-Covid, contenente anche l'obbligo vaccinale per gli over50 e il conseguente divieto d'accesso ai luoghi di lavoro senza Super green pass in questa fascia d'età. Salgono intanto a 15 le regioni in giallo: da lunedì lo saranno anche Toscana, Emilia Romagna, Abruzzo e Valle d'Aosta.