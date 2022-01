Scuola, il ministro Bianchi: "Si riparte in presenza come previsto" | Medici e presidi: troppi rischi, posticipare a fine gennaio

"Nessun ripensamento sul ritorno a scuola in presenza". Lo ha ribadito il ministro dell'Istruzione Bianchi, categorico sull'appello firmato da 1.500 presidi per chiedere di posticipare di due settimane (restando in Dad) il rientro tra i banchi di lunedì, consentendo così di vaccinare tutti gli alunni.

"Siamo molto attenti alle voci che arrivano dal Paese, ma anche a quelle che dicono che la scuola debba restare in presenza", ribatte Bianchi a sindacati e associazioni dei dirigenti scolastici, che invocano di posticipare il ritorno a scuola, con la variante Omicron e le quarantene che stanno decimando insegnanti e studenti.

"La situazione è abbastanza critica e di fronte a questo scenario vista la diffusione attuale del virus credo che posticipare l'apertura delle scuole di 15 giorni e magari allungare di due settimane la frequenza in presenza a giugno possa essere una decisione di buonsenso", rincara però il professor Filippo Anelli, presidente di Fnomceo (Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri).

"Sulla scuola siamo stati tutti d'accordo seguendo le misure europee - ha però continuato il ministro - Un caso in classe va vigilato, con due casi si va in sospensione e in Dad. Per i più grandi con un caso c'è la sorveglianza e poi si distingue tra vaccinati e non, come del resto in atto dal 6 novembre. Ricordiamoci che siamo il Paese più avanti in Europa per i vaccini e faremo di tutto per continuare a seguire questa strada".

Le nuove regole, da "applicare con coerenza" A rischiare di finire più facilmente in Dad sono i bambini di asili e primarie. Questo perché "la campagna vaccinale per la fascia 12-19 anni è già iniziata da tempo. Oltre il 70% è vaccinato", spiega intanto il sottosegretario Costa. E dunque, "con coerenza possiamo applicare regole diverse".

Distanziamento e qualità dell'aria nelle classi In merito al distanziamento in classe e alla qualità dell'aria, Costa ha sottolineato: "Paghiamo scelte del passato che ci danno scuole non adeguate. Molti fondi del Pnrr saranno investiti sull'edilizia scolastica. Probabilmente si poteva fare di più ma è un po' come i trasporti. Noi abbiamo messo a disposizione risorse. Non tutto il trasporto pubblico locale le ha usate totalmente. Ma in alcuni casi non si poteva a causa del deficit infrastrutturale. Per questo ci siamo presi la responsabilità del Super Green pass".

Il protocollo delle scuole "Dai 12 anni in su con 2 positivi è prevista la Dad per i non vaccinati, con 3 per tutta la classe. Per i piccoli con un solo caso - ha spiegato Costa -. Ma è giusto riconoscere ai vaccinati continuità della scuola in presenza. Per 47 milioni di italiani il Super Green pass non ha cambiato nulla. Avevamo il problema di convincere a vaccinarsi quella piccola minoranza, 2 milioni e 400mila persone over 50, ancora senza dosi. Ecco perché l'obbligo di vaccino: non si può vanificare il sacrificio di tutti gli altri".

Vaccini ai più piccoli Il governo, ha aggiunto il sottosegretario, "confida che anche per i bambini si raggiunga un buon livello di vaccinazioni. Anche perché gli ultimi dati ospedalieri dimostrano che il vaccino serve a proteggere prima di tutto loro".