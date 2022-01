Covid, le famiglie no vax tolgono i figli da scuola: preferita l'istruzione parentale

Sempre più no vax scelgono per i figli l'istruzione parentale, togliendoli dalle scuole. A far luce su questo fenomeno legato alla pandemia è il programma di Rete 4 "Zona Bianca" che ha scoperto una vera e propria rete di non vaccinati che hanno scelto di non mandare più i figli sui banchi per formarli al proprio domicilio.

È quanto avviene a Pesaro: molte famiglie hanno deciso di far studiare i propri figli a casa. Spesso a far loro da insegnanti sono gli stessi genitori, mentre in altri casi ci affida a professori privati: "Dopo consulto medico - racconta una delle madri a "Zona Bianca" - abbiamo deciso di non vaccinare nostro figlio, se è un vaccino sperimentale, sono più i rischi che i benefici".