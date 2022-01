Draghi: "Obbligo di vaccino a over 50 per evitare morti e ridurre la pressione sugli ospedali"

Ansa

"Vogliamo frenare la crescita della curva dei contagi e spingere gli italiani che ancora non si sono vaccinati a farlo. Interveniamo in particolare sulle classi di età che sono più a rischio di ospedalizzazione per ridurre la pressione sugli ospedali e salvare vite". Lo ha detto il premier Mario Draghi in apertura del Cdm che ha varato la nuova stretta anti-Covid.