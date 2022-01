Covid, il Cdm vara all'unanimità dl con obbligo vaccino over 50 | Per servizi e negozi basterà il Green pass base

Covid: obbligo di mascherine all'aperto in tutta Italia, Ffp2 per cinema, teatri e trasporto pubblico IPA 1 di 14 IPA 2 di 14 IPA 3 di 14 IPA 4 di 14 IPA 5 di 14 IPA 6 di 14 IPA 7 di 14 IPA 8 di 14 IPA 9 di 14 IPA 10 di 14 IPA 11 di 14 IPA 12 di 14 IPA 13 di 14 IPA 14 di 14 leggi dopo slideshow ingrandisci

Il Consiglio dei ministri, dopo una riunione durata due ore, ha approvato all'unanimità il nuovo decreto anti-Covid che contiene un'ulteriore stretta per arginare Omicron. Con il provvedimento viene introdotto l'obbligo di vaccino per gli over 50 ed esteso il Super Green pass a diverse categorie e attività. Per accedere ai servizi - dai negozi alle banche, dai parrucchieri agli estetisti - servirà il certificato verde base.