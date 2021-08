Scuola, Bianchi: no quarantena generalizzata, interventi su singolo caso

"Mentre un tempo quando c'era un focolaio il presidente di una Regione o un sindaco poteva mettere in quarantena tutta la Regione o tutto un comune - ha spiegato - questo non avviene più".

Bianchi ha anche aggiunto che, con l'avvicinarsi dell'avvio dell'anno scolastico "c'è un forte aumento dei vaccinati. Chi ha il vaccino o il Green pass va a scuola, gli altri verranno sospesi. Il tampone lo faremo al personale solo secondo le indicazioni delle autorità sanitarie. Il tampone non è un sostituito del vaccino ma semplicemente un atto di tracciamento".

"L'obbligo vaccinale non riguarda gli studenti della scuola - ha specificato - ma solo gli studenti universitari. La scuola opera su classi di persone che si conoscono e c'é la possibilità di verifiche quotidiane della situazione".

Altro problema affrontato da Bianchi è quello delle aule troppo affollate. "Le classi pollaio rappresentano il 2,9% delle classi e si trovano soprattutto negli istituti tecnici delle grandi città. Abbiamo la conoscenza millimetrica del problema e ci stiamo lavorando con interventi mirati".

Intanto, in attesa del nuovo monitoraggio settimanale Covid di venerdì 27 agosto, Sicilia e Sardegna rischiano di tornare in zona gialla. Le due Regioni, infatti, sono fuori dai parametri previsti per i ricoveri. In particolare, secondo l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, sale al 12% il tasso di occupazione delle terapie intensive per la Sardegna e all'11% per la Sicilia.