Green pass, i presidi di Roma: "Sulle procedure siamo in alto mare"

IPA

Sulla questione Green pass per la ripresa dell'anno scolastico "siamo in alto mare". Lo spiega il presidente dei presidi di Roma, Mario Rusconi, secondo il quale "stiamo aspettando indicazioni" sulle procedure, ma "se le scuole devono controllare tutti i giorni i certificati di docenti e personale rischiamo che si inizi a mezzogiorno". Qualunque sia la decisione, però, "mancano pochi giorni, non possiamo rimanere in questa impasse".