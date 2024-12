Gli scioperi nel settore dei trasporti a dicembre 2024, il calendario: date e orari

Sarà un dicembre 2024 molto caldo nel settore dei trasporti per gli scioperi proclamati da diverse sigle sindacali. Tra le date da segnare in agenda ci sono il 13 dicembre, giornata di agitazione per lo sciopero generale indetto da Usb e il 15 dicembre, quando, nel settore aereo, incroceranno le braccia i lavoratori Techno Sky ed Enav negli scali di Milano Malpensa e Linate.