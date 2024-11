Scioperi, Salvini: "Altre 15 agitazioni a dicembre, pronto a intervenire" | Landini: "Senza rivolta contro le ingiustizie non c'è libertà"

Sempre in tema di sciopero generale è intervenuto anche il segretario della Cgil Maurizio Landini. "Quando sono stato a Palazzo Chigi per la legge di bilancio ho regalato alla presidente del Consiglio 'L'uomo in rivolta' di Albert Camus. Il senso di quel libro che fece grande rumore è rimettere al centro la libertà delle persone. Se la persona non si rivolta di fronte alle ingiustizie non esiste come persona, perché viene cancellato. Io l'ho pensata così".