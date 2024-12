Nuovo sciopero generale: il venerdì di Santa Lucia si preannuncia "nero" anche con lo stop di treni, bus e metro

Non solo venerdì: sarà una settimana non facile in particolare per chi viaggia in treno. È stato proclamato, da alcune sigle sindacali autonome, uno sciopero nazionale di 24 ore del personale del Gruppo FS Italiane, dalle ore 21 di giovedì 12 alle ore 21 di venerdì 13 dicembre. Mentre in Emilia-Romagna ci si ferma anche lunedì 9 dicembre. Filt-Fit-Uilt e Orsa, infatti, hanno confermato l'agitazione locale dalle ore 9 alle ore 17 per il personale di Trenitalia Tper e Trenitalia dell'Emilia-Romagna, dopo l'ultima aggressione a un capotreno, nonostante la Commissione avesse chiesto di ridurlo a due ore.