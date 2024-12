Fidenza (Parma), passeggero aggredisce capotreno con pugno al volto

Ennesima aggressione a bordo di un treno, questa volta sul regionale Milano-Bologna alla stazione a Fidenza, in provincia di Parma. Quando il capotreno ha chiesto di esibire il biglietto, il passeggero gli ha sferrato un pugno al volto. L'uomo, in stato di alterazione, in precedenza aveva distrutto il vetro della cabina di guida con il martelletto frangivetro. Gli agenti della Polizia ferroviaria hanno bloccato l'aggressore che è stato identificato e fotosegnalato. Il ferroviere, soccorso, è stato trasferito al Pronto soccorso dell'ospedale di Vaio.