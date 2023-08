Millesimo (Savona): caffè scontato al bar se il cliente porta tazza, zucchero e cucchiaino da casa

Il caffè al bar a soli 70 centesimi ma se il cliente porta la tazzina, lo zucchero e il cucchiaino da casa.

E' la trovata dei titolari di un bar di Millesimo, nell'entroterra di Savona, quasi in risposta alle polemiche dopo i supplementi per servizi aggiuntivi nel Comasco (due euro per un toast tagliato a metà) e a Finale Ligure (due euro per un piattino di condivisione). E dunque 50 centesimi di sconto per tagliare il costo dell'espresso e incentivare i consumi.